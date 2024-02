Governo lança pavimentação asfáltica da TO-387 que liga Conceição a Taipas

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lançou a pavimentação asfáltica da TO-387, que liga Taipas a Conceição, na região sudeste do Tocantins, durante as comemorações dos 33 anos do município de Taipas, nesse sábado, 24. A obra terá investimento de R$ 69.990.917,64 e inclui terraplanagem, pavimentação asfáltica de alta qualidade, drenagem e sinalização. A extensão da TO-387 é de 42 km.

“Vamos dar o pontapé inicial na pavimentação desta região rica, com solos férteis, beneficiando a população que merece esta obra tão importante para o desenvolvimento do município de Taipas”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

Além do lançamento da pavimentação asfáltica, o Governador, acompanhado do prefeito de Taipas, Silvio Romério, participou da inauguração da sede da prefeitura e do monumento à Airton Senna, como parte das festividades em comemoração aos 33 anos do município, que foi emancipado em 10 de fevereiro de 1993.

A programação de aniversário de Taipas ocorreu nessa sexta-feira, 23, e sábado, 24, com diversas apresentações musicais, tendo como destaque o show do cantor Amado Batista, na noite desse sábado.