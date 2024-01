Gurufolia 2024: Lambasaia, Chicabana, DJ Jiraya agitam segundo dia de festa 

da redação

O Gurufolia 2024 entrou no seu segundo dia com muito ritmo e muita alegria. A pista foi palco com apresentações das bandas Lambasaia e Chicabana, além do DJ Jiraya. A noite ocorreu ainda a eleição do Rei Momo e Rainha do Carnaval de Gurupi, que promete agitar as festividades carnavalescas que ocorrerão em fevereiro.

A banda Lambasaia abriu o segundo dia com seu ritmo contagiante, trazendo um repertório repleto de sucessos que fizeram o público dançar e se divertir. O carisma da banda e a entrega total no palco tornaram a apresentação um verdadeiro espetáculo de entretenimento.

Logo depois a banda Chicabana assumiu o comando do Gurufolia com um show vibrante, cheio de energia e interação com o público. Os hits conhecidos e a presença do vocalista Kiko agitaram os foliões. “Quero parabenizar toda organização por esta festa bonita”, disse o cantor Kiko Chicabana.

O DJ Jiraya fechou a noite com chave de ouro em uma verdadeira pista de dança eletrônica. Seu set envolvente e as batidas pulsantes mantiveram a animação do público em alta, proporcionando um final de noite eletrizante.

Escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval de Gurupi

No meio do evento, o Gurufolia reservou uma parte especial para a escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval de Gurupi. Os candidatos desfilaram com muito brilho, samba no pé e simpatia, encantando o público e os jurados e no final foram escolhido os vencedores.

O Gurufolia ainda guarda muitas surpresas para o terceiro e último dia de festa que acontece neste sábado (20). “Com uma programação diversificada e a promessa de encerrar o pré-carnaval em grande estilo, esperamos todos os foliões da cidade e região para prestigiarem e se prepararem para mais uma noite de muita música, alegria e momentos inesquecíveis”, declarou o organizador do evento, Jalles Shows.