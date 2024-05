Gurupi: Homem é preso suspeito de matar mulher degolada em casa abandonada

da redação

Um homem de iniciais R. R.D, de 31 anos, apontado como sendo o principal suspeito de matar Ceres Assencio Carvalho, cujo o corpo foi localizado em uma residência abandonada, no último dia 15 do corrente mês, em Gurupi, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio de ação realizada pela 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), na manhã desta quinta-feira, 23, naquela cidade.

A captura do indivíduo foi efetuada mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Especializada no Combate à Violência contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida, após investigações da Unidade Especializada da PC-TO.

De acordo com o delegado regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque, titular da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Gurupi, a ação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje, exatamente oito dias após o crime, quando o preso foi localizado em via pública e conduzido até a sede da 12ª Central de Atendimento da PC-TO.

O crime

Ainda de acordo com a autoridade policial, o crime ocorreu em 15 de maio de 2024, em uma casa abandonada no Setor Jardim Eldorado. Ceres foi barbaramente assassinada sendo golpeada na cabeça com um pedaço de vigota e, em seguida, teve seu pescoço cortado, esgorjamento parcial.

Frio e calculista

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o investigado friamente confessou o crime com riqueza de detalhes, mas não informou a razão para o cometimento do bárbaro crime, que chocou moradores de Gurupi pela crueldade com que foi praticado.

Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o indivíduo foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Ainda, segundo o delegado Joadelson, as investigações continuarão para que a Polícia Civil possa esclarecer todos os detalhes do crime.

Ainda conforme o delegado regional, Joadelson Rodrigues, a elucidação do crime e a prisão do principal suspeito reforça o comprometimento da Polícia Civil com a investigação criminal e a responsabilização de autores de crimes de alta gravidade como este. “Por meio de uma investigação célere, as equipes da 3ª Divisão de Homicídios de Gurupi, sob a coordenação do delegado José Júnior, conseguiram identificar e prender o principal suspeito de praticar esse crime grave, que vitimou uma moradora da cidade de Gurupi”, disse o delegado.