Gurupi: João Victor Stival toma posse do Sindicato Rural de Gurupi nesta segunda-feira

da redação

A nova diretoria do Sindicato Rural de Gurupi toma posse nesta segunda-feira (15/01). A entidade terá como presidente o empresário e pecuarista João Victor Noleto Stival, que assume o desafio com o compromisso de reconstruir o Sindicato Rural de Gurupi, uma das entidades mais representativas do setor no Tocantins.

“Com o apoio de todos, tenho certeza que faremos com que o Sindicato se torne forte de novo e reconquiste a importância que ele tem para a nossa cidade e para o Estado do Tocantins”, afirmou João Victor Stival.

A posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Gurupi está marcada para às 8 horas desta segunda-feira (15/01), no Oiti Hotel.

NOVA DIRETORIA DO SINDICATO RURAL DE GURUPI

Presidente: João Victor Stival

Vice-presidente: Rafael Marco De Leon

Secretário: Carlos Henrique Naves

Tesoureiro: Sebastião Gomes Machado

Suplentes

Tarcísio de Souza Goiabeira

Jair Alves Ferreira Júnior

Huderson Pereira Azevedo

Anísio Inácio dos Reis

CONSELHO FISCAL

Titulares

Aelton Camargo de Oliveira

Dulce Maria Palma Furlan

Deusdeth Alves Glória

Suplentes

João Isaías dos Santos

Olegário S. Lima

Vandeir Sebastião Vieira