Gurupi segue sem vencer em casa e empata com o Tocantinópolis

da redação

Gurupi e Tocantinópolis empataram, por 0 a 0, no Resendão, neste sábado (24). Apesar do empate, o Tocantinópolis se mantém no G-4 e precisa apenas de uma vitória para carimbar de vez uma vaga nas semifinais. Pelo lado do Gurupi, a chance de ir à segunda fase é quase impossível, mas existe. A equipe precisaria golear nos dois jogos restantes, e torcer por derrotas de Capital ou Araguaína nos próximos compromissos. Mas a equipe deve focar agora, exclusivamente, em fugir do terceiro rebaixamento de sua história.