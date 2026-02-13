Fechar menu
sexta-feira, 13 fevereiro

Destaques

Imigrantes tocantinenses inspiram romance de Isa Colli

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

A jornalista e escritora Isa Colli lança o romance Entre Sonhos e Fronteiras, obra baseada em fatos reais e construída a partir da escuta de imigrantes brasileiros — especialmente goianos, mineiros e tocantinenses — que vivem em Bruxelas, na Bélgica. O livro aborda a experiência de deixar o Brasil não apenas como um deslocamento geográfico, mas como um processo profundo de transformação emocional.

Por Redação

Radicada na Europa há mais de dez anos, a autora reuniu relatos de brasileiros que deixaram para trás a terra natal em busca de novas oportunidades e se depararam com desafios pouco visíveis fora do discurso comum sobre imigração, como a solidão, a sensação de não pertencimento e a necessidade constante de reconstrução da identidade.

Entre as inspirações centrais da obra está a trajetória de José Alves, goiano radicado em Bruxelas e marido da autora. A vivência do casal no exterior, somada às histórias ouvidas ao longo dos anos — incluindo experiências de imigrantes de Goiás, Minas Gerais e Tocantins — contribuiu para a construção emocional da narrativa, especialmente no que diz respeito às perdas, aos recomeços e ao processo de adaptação cultural.

O romance acompanha a história de Rico, um jovem brasileiro que decide recomeçar a vida em outro país. Ao longo da narrativa, o personagem descobre que atravessar fronteiras externas exige, antes, enfrentar conflitos internos — medos, expectativas e a saudade da terra natal.

Segundo Isa Colli, ouvir imigrantes de diferentes regiões do Brasil — com destaque para goianos, mineiros e tocantinenses — foi fundamental para garantir a autenticidade do livro. “Apesar das trajetórias individuais, os sentimentos se repetem: o silêncio, o medo de fracassar, a saudade da família e do lugar de origem”, afirma. A autora ainda brinca ao dizer que Bruxelas poderia ser chamada de “uma capital do Centro-Oeste do Brasil”, diante da presença expressiva de brasileiros da região vivendo na cidade.

Disponível em português, Entre Sonhos e Fronteiras, e em inglês, Between Dreams and Borders (English Edition), a obra propõe uma reflexão sobre o impacto humano da migração e dá voz a experiências reais de brasileiros que vivem entre dois mundos, levando consigo as marcas de suas origens para além das fronteiras do país.

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas