Imigrantes tocantinenses inspiram romance de Isa Colli

A jornalista e escritora Isa Colli lança o romance Entre Sonhos e Fronteiras, obra baseada em fatos reais e construída a partir da escuta de imigrantes brasileiros — especialmente goianos, mineiros e tocantinenses — que vivem em Bruxelas, na Bélgica. O livro aborda a experiência de deixar o Brasil não apenas como um deslocamento geográfico, mas como um processo profundo de transformação emocional.

Por Redação

Radicada na Europa há mais de dez anos, a autora reuniu relatos de brasileiros que deixaram para trás a terra natal em busca de novas oportunidades e se depararam com desafios pouco visíveis fora do discurso comum sobre imigração, como a solidão, a sensação de não pertencimento e a necessidade constante de reconstrução da identidade.

Entre as inspirações centrais da obra está a trajetória de José Alves, goiano radicado em Bruxelas e marido da autora. A vivência do casal no exterior, somada às histórias ouvidas ao longo dos anos — incluindo experiências de imigrantes de Goiás, Minas Gerais e Tocantins — contribuiu para a construção emocional da narrativa, especialmente no que diz respeito às perdas, aos recomeços e ao processo de adaptação cultural.

O romance acompanha a história de Rico, um jovem brasileiro que decide recomeçar a vida em outro país. Ao longo da narrativa, o personagem descobre que atravessar fronteiras externas exige, antes, enfrentar conflitos internos — medos, expectativas e a saudade da terra natal.

Segundo Isa Colli, ouvir imigrantes de diferentes regiões do Brasil — com destaque para goianos, mineiros e tocantinenses — foi fundamental para garantir a autenticidade do livro. “Apesar das trajetórias individuais, os sentimentos se repetem: o silêncio, o medo de fracassar, a saudade da família e do lugar de origem”, afirma. A autora ainda brinca ao dizer que Bruxelas poderia ser chamada de “uma capital do Centro-Oeste do Brasil”, diante da presença expressiva de brasileiros da região vivendo na cidade.

Disponível em português, Entre Sonhos e Fronteiras, e em inglês, Between Dreams and Borders (English Edition), a obra propõe uma reflexão sobre o impacto humano da migração e dá voz a experiências reais de brasileiros que vivem entre dois mundos, levando consigo as marcas de suas origens para além das fronteiras do país.