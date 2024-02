Investigação desarticula grupo criminoso suspeito de roubo de cargas no Tocantins e mais dois estados

da redação

Investigações da Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR – Araguaína), com apoio das policiais civis dos estados do Piauí e do Maranhão resultaram nas prisões de três indivíduos de 21, 26 e 37 anos, que são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas e que agia nos Estados do Piauí, Tocantins e Maranhão.

O delegado-chefe da DRR, Fellipe Crivelaro, explica que os três homens foram capturados no começo de 2024, após intenso serviço de inteligência realizado pela Divisão anti-roubos da PC-TO, com apoio de unidades especializadas de outros Estados da federação. “Os membros da organização criminosa foram identificados, capturados e atualmente encontram-se encarcerados nos presídios de Teresina e Floriano(ambos no Piauí) e de São Luís (MA)”, disse a autoridade policial.

Relembre o caso

No ano de 2022, a DRR concluiu uma investigação sobre um roubo de uma carga de televisores, de 32 polegadas, avaliada em R$ 270 mil, fato ocorrido em Darcinópolis, região norte do Tocantins, sendo que, na data dos fatos, cinco autores, portando armas de fogo, abordaram uma carreta e efetuando disparos para o alto, obrigaram o motorista a parar o veículo, às margens da BR-226. Em seguida, os autores sequestraram o condutor, colocaram capuz em sua cabeça e o levaram para local ermo. Lá, fizeram a transposição da mercadoria, abandonando o motorista em outro local deserto.

“Na oportunidade, após intenso trabalho investigativo, conseguimos identificar três dos autores do roubo e representamos, junto ao Poder Judiciário, pelas prisão preventiva dos três, pleitos que foram ddeferidos”, ressaltou o delegado Crivelaro.

No início do ano de 2024, após o aprofundamento das investigações da DRR, por meio de compartilhamento de informações com policias civis de outras unidades da federação, os membros da organização criminosa foram todos identificados e presos pelos crimes de roubo majorado em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, além de sequestro e cárcere privado.

Para o delegado Felipe Crivelaro, as prisões dos três autores e a desarticulação da organização criminosa, é mais um duro golpe na criminalidade. “Trata-se de uma ação extremamente exitosa, onde a Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos de Araguaína, com apoio das PCs de outros estados, conseguiu tirar de circulação, elementos de alta periculosidade que além do roubo planejado e executado em Darcinópolis, podem ter feito mais vítimas, não só no Tocantins como em outros estados vizinhos”, ressaltou a autoridade policial.