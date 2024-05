Israel Kawe não toma posse como prefeito após TJ derrubar liminar

Da redação

Segundos antes de Israel Kawe (Republicanos) tomar posse como prefeito na tarde desta sexta-feira, 10, a Câmara de Formoso do Araguaia tomou conhecimento de que teve o agravo de instrumento acolhido pelo Tribunal de Justiça (TJTO) e suspendeu a sessão. O republicano já estava a postos para o juramento quando o Poder Legislativo foi alertado da nova determinação. Com isto, o presidente da Casa de Leis, Felipe Souza (PRTB), volta a comandar interinamente o Paço.

A Câmara de Formoso do Araguaia cassou, respectivamente, os mandatos de prefeito e vice de Heno Rodrigues (UB) e Israel Kawe na segunda-feira, 6, com com base na Operação Dubai, que apura supostos desvios em um contrato de R$ 2.203.260,64 firmado com recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) em 2022. O republicano foi à Justiça e conseguiu liminar para derrubar os efeitos da cassação exclusivamente para si, o que o colocava à frente do Poder Executivo. Entretanto, esta decisão foi derrubada nesta sexta-feira, 10, pela desembargadora Angela Issa Haonat. A suspensão vale até o julgamento final do recurso apresentado pela Casa de Leis.