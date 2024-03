Josi Nunes denuncia ataques de Fake News após Operação do Gaeco sobre respiradores superfaturados

da redação

A prefeita Josi Nunes, de Gurupi, denunciou os ataques de fake news direcionados à sua administração. As acusações surgiram após a operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que investiga possíveis irregularidades na compra de respiradores superfaturados em 2020.

A operação Ruach foi realizada nas cidades de Palmas, Gurupi, Porto Nacional e Nerópolis (GO) para o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão em residências e na sede de três empresas. A investigação do caso é conduzida pelo próprio Gaeco, tendo como investigados ex-gestores públicos de Gurupi, servidores públicos e empresários. Eles teriam agido de forma articulada, promovendo o desvio de recursos públicos municipais por meio de contratação superfaturada na compra do material de saúde.

“É importante ressaltar que a prefeita Josi Nunes tem sido alvo de ataques sistemáticos nas redes sociais, com a disseminação de notícias falsas e distorcidas com o intuito de prejudicar sua imagem e sua gestão”, informou um assessor da prefeita.