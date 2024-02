da redação

A ex-senadora Kátia Abreu marcou presença na cerimônia de posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal (STF), realizada nesta quinta-feira (22) em Brasília. O evento, que contou com a presença de autoridades e representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, foi marcado por discursos que ressaltaram a importância da independência do Judiciário e do papel do STF na defesa da Constituição e dos direitos fundamentais.