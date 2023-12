Laurez Moreira é homenageado com Título de Cidadão Palmense

da redação

O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira, recebeu o Título de Cidadão Palmense na noite dessa quarta-feira, 6, no Auditório Manoel de Paula Bueno da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM). Promovido pela Câmara Municipal de Palmas (CMP), o título foi entregue ao Governador em exercício pelos relevantes serviços prestados à comunidade da Capital.

Em seu discurso de agradecimento, Laurez Moreira citou a vereadora Iolanda Castro, responsável pela homenagem e destacou os motivos pelos quais escolheu a Capital para viver. “É motivo de muita alegria receber o Título de Cidadão Palmense; tive o prazer de acompanhar Palmas desde o lançamento da pedra fundamental e de todos os momentos da existência desse município, que tem uma importância muito grande para todo o povo tocantinense que reconhece e sabe da importância de Palmas como centro irradiador do desenvolvimento do estado do Tocantins”, afirmou.

“Minha querida e estimada amiga Iolanda Castro, muito obrigado. Quero agradecer do fundo do coração a todos os vereadores que aprovaram o meu nome para ser cidadão palmense. A gente é cidadão quando nasce no município, quando escolhe ele para viver ou quando recebemos esse título”, concluiu o Governador em exercício.

Também receberam a honraria pelos vereadores da Capital o secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes; a secretária dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot), Narubia Werreria, no ato sendo representada pela filha Myralú Werreria Orensztejn; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel QOPM Márcio Barbosa; entre outros servidores estaduais.

“Ao receber essa homenagem recordamos do dia em que chegamos em Palmas, das lutas que passamos, das conquistas e vitórias alcançadas, algumas derrotas que fazem parte do nosso caminho, mas principalmente do crescimento de um município do qual escolhi para que a minha família crescesse junto. Agradeço a vereadora Solange Duailibe pela indicação do meu nome para esta homenagem e toda a Câmara de Vereadores por ter aprovado esse requerimento”, destacou o secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes.

“Cada Título de Cidadão Palmense concedido representa não apenas uma homenagem, mas serve para reforçar o elo existente entre essas personalidades e a nossa cidade”, destacou o presidente da Câmara de Vereadores de Palmas, vereador Folha, idealizador do evento.

Laurez Moreira

Atualmente ocupando o cargo de Vice-governador do Estado do Tocantins, o advogado Laurez da Rocha Moreira é natural de Dueré, município na região sul do Estado. Nascido em 3 de julho de 1957, foi prefeito do município de Gurupi por dois mandatos, deputado estadual e federal pelo Tocantins.