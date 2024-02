Ministério Público é acionado a intervir em Concurso Público em Formoso do Araguaia-TO

da redação

A demanda, representada pelo vereador Gabriel Bezerra e Guilherme Gama Teixeira, solicita a intervenção do Ministério Público no processo do Concurso Público municipal.

A principal solicitação da notícia de fato é direcionada ao presidente da Comissão Especial do Concurso Público de Formoso do Araguaia. A proposta é que, ao término das provas, agendadas para o próximo domingo, dia 25 de fevereiro de 2024, seja realizada a leitura ótica dos cartões resposta, seguida pela impressão de um relatório que será rubricado por todos os membros da comissão. Esse relatório deverá ser integrado à Ata de Encerramento do concurso.

“Esse pedido surge em meio a preocupações sobre a transparência e lisura do processo seletivo. A leitura ótica dos cartões resposta e a impressão do relatório, acompanhadas da rubrica de todos os membros da comissão, são vistas como medidas cruciais para garantir a confiabilidade e a imparcialidade na correção das provas”afirma o MP.

“Diante desse cenário, espera-se que o Ministério Público do Estado do Tocantins avalie com cuidado a solicitação apresentada e tome as medidas cabíveis para assegurar a integridade e a transparência do Concurso Público de Formoso do Araguaia que vai ocorrer neste domingo”, disse Guilherme Gama.

Veja a recomendação do MPTO