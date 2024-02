Muita chuva e folia marcam o segundo dia de carnaval de Gurupi

da redação

A chuva não intimidou os foliões que lotaram o circuito do melhor Carnaval do Norte do Brasil, neste sábado, 10. A noite começou com Luciana Lucena e Kaçula Mil Wolts que prepararam o público para a atração nacional: Banda Magníficos, que era aguardada pelos amantes do forró e animaram os foliões com grandes sucesso como ‘me usa’, carta branca e ‘é chamego ou xaveco, além de hits do momento como o ‘macetando’, de Ivete Sangalo.

A banda Magníficos interagiu com o público que seguia o trio, com os camarotes com variados ritmos como forró, axé, lambada e outros, e falaram da alegria de poder animar o Carnaval de Gurupi. “Vamos esquentar o clima, viemos para o melhor Carnaval do Norte do Brasil com alegria e animar o público com muito forró, axé e outros estilos. Queremos agradecer a prefeita Josi Nunes pela receptividade e o público por tanto carinho”, disseram os vocalistas da banda, Samara Souto e Fernando Frajola.

O estudante araguainense, Wellington Dias, veio passar o feriado com a família em Gurupi e, apaixonado pela banda nordestina, foi ao circuito da folia cantar os sucessos da banda que ele diz ser os sucessos da vida dele. “Quando soube que teria esse show, já me organizei e falei com meu primo: temos que ir! Não podemos perder essa oportunidade e aqui estamos encantados com a banda, com a organização. Tudo maravilhoso!”, disse.

Após a banda paraibana, os foliões seguiram o trio ao som do tocantinense Evoney Fernandes, que se tornou um fenômeno em todo o Brasil. Conhecido como o “pai da seresta”, animou os foliões com repertório variado, em especial, seu grande sucesso: marquinha de fita.

E para encerrar a segunda noite de folia, subiram ao trio Pagode VIP e Skema do Brasil, que fizeram a alegria de quem ainda tinha bastante energia para curtir a madrugada.

A jovem Stefany Santos, curtiu a segunda noite do Carnaval acompanhada pela família e amigos. “Chegamos cedo, mesmo com essa chuvinha e frio, não podíamos deixar de curtir essa noite e super valeu à pena. Evento muito organizado, seguro para a família e aprovamos. Nossa vontade é voltar mais algumas noites”, disse.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, entusiasmada com animação e aprovação do público destacou que a festa foi organizada com muito carinho e está sendo maravilhoso perceber que as pessoas estão curtindo a folia. “Gurupi segue com essa linda tradição do Carnaval. Estamos felizes em promover uma festa segura, animada com artistas de renome, e também com os talentos de Gurupi. O Carnaval está só começando, temos muita festa pela frente, com muita coisa boa e certeza que os gurupienses e turistas vão aproveitar cada segundo”, destacou.

A secretária Municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, comentou que a segunda noite do Carnaval está confirmando o sucesso que é o Carnaval de Gurupi. “Foram muitos dias de preparação, de ansiedade e estamos entregando uma festa muito bonita para os gurupienses, para os turistas de vários lugares do Brasil. O momento é de muita alegria”, ressaltou.

Carnatrevo

A alegria e a magia do Carnaval não ficam apenas no circuito oficial no Centro de Gurupi, a folia chega também à zona rural. No Povoado Trevo da Praia, localizado a 70 km da sede do município, a Prefeitura também realizou o “Carnatrevo”, que iniciou neste sábado. O público seguiu o ritmo da folia com Rafael Barbosa, Tok Geral e Wagner dos Teclados.

“O Carnaval é uma festa que agrada a muitas pessoas e não podemos deixar de fora a comunidade do Trevo da Praia que também ama essa festividade, então levamos para lá duas noites de folia e o público recebe essa festa com muita animação”, disse a Prefeita.

Programação

Dia 11 de fevereiro:

Matinê (Circuito) 16 horas: Trio M1 – Ronnyson e Banda

Matinê (Mutuca) 16 horas: Trio M2 – Vitória Alves

Trevo da Praia

21 horas: Palco – Rick Souza

23 horas: Palco – Banda Black

Circuito Oficial

21 horas: Trio M2 – Mário Souza

22:30 horas: Trio M1 – Deusa Pinheiro

00 horas: Trio Nacional – Terra Samba

02 horas: Trio Nacional – DJ Jacaré

02:30 horas: Trio M1 – Will Oliveira

02:30 horas: Trio M2 – Higor Queiroz

Dia 12 de fevereiro:

Matinê (Circuito) 16 horas: Trio M1 – Z-Dubai

Matinê (Mutuca) 16 horas: Trio M2 – Letícia Melo

Circuito Oficial

21 horas: Trio M2 – Kethy

23 horas: Trio M1 – Chiko Chocolate

00:30 horas: Trio Nacional – Naiara Azevedo

02 horas: Trio M1 – Jefferson Alves

02 horas: Trio M1 – Nailson Lima

02 horas: Trio M2 – Thyago e Gabriel

Dia 13 de fevereiro:

Matinê (Circuito) 16 horas: Som Automotivo

Matinê (Mutuca) 16 horas: Trio M2 – Letícia Melo

Circuito Oficial

20 horas: Trio M1 – Meninas do Piseiro

21 horas: Trio M2 – Amigos do Samba

22:30 horas: Trio Nacional – Tatau

00 horas: Trio M2 – Véi de Bengala

00:30 horas: Trio M1 – Wpresley