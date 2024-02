Muito Axé: Terra Samba agita terceiro dia do carnaval de Gurupi

da redação

O Carnaval de Gurupi 2024 chegou a sua terceira noite e os foliões mostraram que ainda têm energia de sobra para curtirem o Melhor Carnaval do Norte do Brasil até o último minuto da folia. Neste domingo, 11, a animação na Avenida ficou por conta da banda baiana Terra Samba e do funkeiro MC Jacaré, além de atrações regionais como Deusa Pinheiro, Mário Souzza, Higor Queiroz e Will Oliveira.

O circuito da folia novamente se encheu de cores, fantasias, danças, harmonia e muita animação, afinal de contas, esses são quesitos essenciais que fazem o Carnaval de Gurupi ser reconhecido Brasil afora. Logo no início da noite, para esquentar o clima, as bandas regionais passaram pela Avenida animando os foliões com muitos ritmos e sucessos da atualidade, bem como hits nostálgicos que não podem faltar na festa de Momo. Mario Souzza e Deusa Pinheiro abriram a programação com muito carisma e interação com o público e não deixaram ninguém parado.

Em seguida, a primeira atração nacional da noite subiu no trio elétrico. A banda baiana Terra Samba percorreu a Avenida trazendo sucessos como “Carrinho de mão”, “Liberar geral” e “Na manteiga”, levando o público ao delírio. Eles também mesclaram o repertório com alguns hits da atualidade, como “Golzinho vermelho”, “Perna bamba” e “Macetando”. Os cantores interagiram com o público da Avenida e dos camarotes, inclusive, o vocalista Tito Fervura desceu do trio e subiu no camarote oficial da Prefeitura.

Antes de subirem no trio, os cantores do Terra Samba externaram sua expectativa com o show no Carnaval de Gurupi. “Uma enorme satisfação estarmos em Gurupi pela primeira vez, muito obrigado a prefeita Josi Nunes pela oportunidade. Vamos cantar muitos sucessos que a galera gosta, preparamos um show exclusivo para Gurupi, com um repertório bem eclético para atender tanto os mais jovens, quanto a galera das antigas”, disseram os vocalistas Mário Ornellas e Tito Fervura.

E não parou por aí. Logo na sequência uma das atrações mais aguardadas também subiu ao trio. MC Jacaré, que é uma das estrelas do funk nacional atualmente, trouxe para o circuito seus hits de sucesso, entre eles “Pequi de Goiás”, “Vento Forte” e “Poupa no chão”, entre outros. “Que cidade maravilhosa com uma galera bem alto astral, vamos botar pra quebrar, vem com o MC Jacaré, vamos juntos fazer um grande show e atender o pedido da galera pelo funk”, disse. O ritmo foi um dos pedidos dos foliões para o Carnaval 2024 durante pesquisa realizada após o evento no ano passado.

Após as atrações nacionais, o ritmo seguiu animado na Avenida e os trios continuaram a festa ao som dos cantores regionais Higor Queiroz e Will Oliveira.

E quem não cansa de esbanjar energia e entusiasmo com cada atração que passa pelo circuito é a prefeita Josi Nunes. No meio dos foliões ela percorreu mais uma vez toda a Avenida e destacou sua alegria com o andamento do Carnaval até aqui. “Chegamos a nossa terceira noite e estou muito feliz em ver que o Carnaval de Gurupi mais uma vez está sendo um sucesso. As pessoas têm elogiado a organização, as atrações e mostrado realmente que gostaram da festa com muita animação na Avenida. Se alguém ainda não veio ainda dá tempo de vir curtir o melhor Carnaval do Norte do Brasil”, disse.