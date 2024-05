da redação

Na manhã desta quinta-feira (16) uma mulher, cuja identidade ainda não foi confirmada, foi encontrada sem vida em uma casa abandona no Jardim Eldorado, com sinais de violência

Segundo informações preliminares, o corpo da vítima foi descoberto com um corte na região do pescoço, indicando possivelmente ter sido causado por uma arma branca. Equipes da polícia foram acionadas e estão no local para investigar o ocorrido.