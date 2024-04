Mulher é presa após esfaquear mãe e filha em Aliança-TO, uma das vítimas faleceu

da redação

Duas mulheres, que eram mãe e filha, foram esfaqueadas em Aliança do Tocantins, no sábado (6). Uma das vítimas, de 49 anos, morreu momentos depois do crime. A segunda vítima, de 26 anos, foi levada para o hospital com ferimentos. A suspeita do crime fugiu do local, mas foi presa pela Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, o crime aconteceu próximo à Unidade de Saúde da Família (USF) da cidade, por volta das 10h40. Uma testemunha disse aos policiais que sua esposa e sua enteada haviam sido esfaqueadas e que foram socorridas e levadas para o posto de saúde.

A mesma testemunha também disse que a suspeita do crime, de 38 anos, é esposa de um conhecido das vítimas e que, após o crime, ela fugiu em direção à própria casa.

Os policiais foram ao local indicado e encontraram a mulher no portão de casa. Ela foi presa e afirmou que jogou fora a arma branca utilizada no homicídio.

Os militares foram à USF, para saber o estado de saúde das vítimas, e foram informados que as duas vítimas tiveram perfurações pelo corpo e que uma delas estava grávida, de aproximadamente seis meses de gestação.