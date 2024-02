No aniversário de Cariri, Júnior Marajó agradece Fortes e Gaguim: “São os deputados que ajudam nossa cidade”

da redação

Em um discurso emocionado durante as festividades dos 33 anos de Cariri, o prefeito Júnior Marajó destacou a importância dos esforços dos deputados Eduardo Fortes e Carlos Gaguim em prol do crescimento da comunidade caririense. “São os deputados que ajudam nossa cidade a prosperar, e por isso sou imensamente grato a eles”, afirmou Marajó.

A presença do deputado Gutierres no evento também foi notada, embora ele não tenha subido ao palco onde os demais políticos estavam, pois o deputado estava acompanhado do pré-candidato a prefeito da cidade e presidente da Câmara de Gurupi, Valdônio Rodrigues, que é opositor a Marajó.

Já o filho do vice-governador Laurez Moreira, Juarez Moreira esteve no palco representando seu pai e durante o discurso rasgou elogios ao prefeito. “Parabenizo Cariri pelo seu aniversário e ao prefeito Júnior Marajó que vem fazendo uma boa gestão”, disse.