Novo ensino médio será debatido após ser requerido pela senadora Professora Dorinha

da redação

A Comissão de Educação (CE) debaterá o Projeto de Lei 5.230/23, que trata Novo Ensino Médio nesta terça-feira, 16, às 14 horas. A audiência pública é um requerimento da senadora Professora Dorinha Seabra (União/TO), relatora do projeto de lei no Senado.

Professora Dorinha destacou que dará celeridade na apreciação da matéria no Senado, uma vez que o ensino médio é um dos maiores desafios da educação básica.

A parlamentar ressaltou, ainda, a preocupação em relação ao prejuízo para o sistema de ensino, inclusive o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. “Nós temos uma grande preocupação em relação ao prejuízo para o sistema de ensino: os livros precisam ser organizados; o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é a porta de entrada para o ensino superior; o currículo, a organização do próprio sistema sobre a continuidade ou não do fomento à educação integral do ensino médio”, afirmou.

Para a audiência foram convidados representantes do Ministério da Educação; do Conselho Nacional de Secretários; do Conselho Nacional de Educação; do Fórum Nacional de Educação; dos Conselhos Estaduais (Foncede); da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação; entre outros.

Com informações da Agência Senado