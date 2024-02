Operação Carnaval: Três homens são presos por tráfico de drogas na região central do Tocantins

da redação

Neste sábado, 10, em Pedro Afonso e Bom Jesus do Tocantins, durante cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar prenderam três homens, com idades entre 19 e 25 anos, e apreenderam grande quantidade de drogas, arma, veículo e objetos relacionados ao tráfico na região.

As forças policiais realizaram investigações, monitoraram pessoas e locais e conseguiram localizar 2,5 quilos de produto similar à maconha, 40 gramas de substância semelhante a crack, 30 gramas de substância análoga a cocaína, quatro balanças de precisão, cinco aparelhos celulares, um tablet, um relógio de ouro, uma arma de fabricação caseira calibre .36 com munições, um veículo, uma motocicleta, R$ 900 em espécie, cartões bancários e cartões de memória.

Diante da ocorrência, os envolvidos e os materiais foram apresentados na 8ª Central de Flagrantes da Polícia Civil em Pedro Afonso para continuidade dos procedimentos legais e os presos foram encaminhados à Unidade Penal de Guaraí.

As ações, que tiveram balanço positivo, fazem parte da Operação Carnaval, desencadeada pelas forças de segurança em todo o Estado.

“Estamos trabalhando de forma integrada com as demais forças de segurança no sentido de coibir e prevenir as práticas criminosas, especialmente neste período de festa. Essa ação é de grande importância para o combate ao tráfico de drogas na região”, disse o delegado Nivaldo Antunes Siqueira, de Pedro Afonso.