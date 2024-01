Operação investiga advogados envolvidos em empréstimos fraudulentos

Da redação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Tocantins (MPTO), deflagrou na manhã desta terça-feira (23/01) uma megaoperação contra 14 advogados. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em 18 locais, como residências e escritorios, localizados em oito cidades do Estado.

A operação, denominada Praeda, investiga a contratação de empréstimos consignados fraudulentos em nomes de clientes e ações predatórias por parte dos advogados. Participam da operação 60 policiais, 12 delegados, 4 agentes do Gaeco e 7 promotores de Justiça.

Em nota, A OAB-TO informou que está acompanhando desde cedo a operação da Polícia Civil/Gaeco, garantindo as prerrogativas legais dos advogados envolvidos e logo que tiver acesso aos autos do processo deverá se manifestar sobre as providências institucionais em relação ao caso.