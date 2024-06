Pelas ruas de Palmas, Bolsonaro realiza carreata com vários simpatizantes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre agenda em Palmas neste fim de semana com a esposa, Michelle, chegou nesta quinta-feira, 6, na Capital. Após o desembarque ele participou de uma carreata que saiu do Aeroporto de Palmas e percorreu várias ruas da capital. O evento contou com a presença do senador Eduardo Gomes que preside o PL no Tocantins, deputado federal Vicentinho Júnior, deputado federal Eli Borges, além da deputada estadual e pré-candidata a prefeita de Palmas pelo PL, Janad Valcari.

AGENDA

Ainda na sexta-feira, no período noturno, o ex-presidente participa do “Palmas com Bolsonaro”, que será realizado a partir das 19 horas, no Prince Eventos. O evento, organizado por religiosos, espera reunir cerca de três mil pessoas.

Além dos eventos programados na sexta-feira, o ex-presidente e sua esposa, Michelle Bolsonaro, participarão do Encontro do PL Mulher, que acontecerá no sábado, 8, a partir das 8 horas, na Arena Bacuri.