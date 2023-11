PIB no Brasil: Tocantins e Mato Grosso são destaques na série histórica 2002-2022 com as maiores variações médias ao ano.

da redação

Em 20 anos, o PIB em volume do Brasil teve aumento médio de 2,1% ao ano (a.a.). O maior destaque foi o Tocantins com o maior crescimento médio do Brasil com 4,7% a.a, seguido por Mato Grosso (4,5%).

Outros estados com maiores ganhos foram Roraima (4,2%), Piauí (3,5%) e Maranhão (3,4%). Os menores aumentos observados no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 1,6% e 1,3%, respectivamente.

Para o desempenho de Tocantins e Mato Grosso, foi relevante o crescimento em volume da Agropecuária. Foi observado crescimento acima da média nacional em 17 estados mais o Distrito Federal. Por grandes regiões os maiores ganhos foram no Centro-Oeste e Norte.

Nas regiões mais ricas do país, no Sudeste, o Espírito Santo aparece na maior posição (2,3%). No Sul, Santa Catarina (2,5%). Os demais estados crescem abaixo da média brasileira.

Na região Nordeste, Piauí e Maranhão apresentam as maiores variações em volume. Enquanto em Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte, a variação ficou abaixo da verificada no Brasil. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentaram desempenho inferior à média nacional (de 2,1% a.a).

Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro mantiveram-se como os dois estados com menores crescimentos médios do Brasil em 20 anos: 1,6% a.a. e 1,3% a.a., respectivamente. No Rio Grande de Sul, o desempenho esteve atrelado às Indústrias de transformação, que apresenta queda acumulada em relação ao início da série. Enquanto no Rio de Janeiro, Indústrias de transformação e Construção registraram declínio para o acumulado.