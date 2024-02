PM prende acusado de assassinar idoso a pauladas em Gurupi

Da redação

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta terça-feira (06) um homem suspeito de ter assassinado a pauladas o catador de reciclagem, Valentim Rodrigues. O crime ocorreu neste último final de semana no bairro Campo Belo. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu aos ferimentos.

A informação da prisão do autor do crime foi confirmada pelo comando do 4° BPM. O indivíduo foi localizado na cidade após patrulhamento de buscas. O homem foi encaminhado para a delegacia de flagrantes de Gurupi.