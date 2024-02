Polêmica: Organização do aniversário de Evoney Fernandes afirma que prefeitura de São Bento tenta dificultar realização do evento

da redação

A equipe organizadora do aniversário do cantor e influenciador digital Evoney Fernandes, que irá fazer a festa em São Bento do Tocantins, afirma que a prefeitura da cidade estaria tentando dificultar a realização da programação.

A organização informou que encaminhou um ofício solicitando a liberação para a realização do evento na Praça Osvaldo Franco e tiveram a liberação negada. “A sugestão da Prefeitura é que o show seja realizado no estádio, no entanto, lá não é um local apropriado, pois existem obras nas proximidades que vão ocasionar transtornos para a montagem da estrutura”, afirmou um dos representantes do cantor Evoney.

Os organizadores alegam ainda que neste período chuvoso há bastante lama no local e vai dificultar o acesso das pessoas, assim como dos comerciantes ambulantes.

“O local ideal é a Praça, mas percebemos que a gestão municipal tenta dificultar o evento que além de entretenimento, está aquecendo a economia da cidade e toda região. Lamentamos muito por isso”, disse a organização.

A redação do Portal Atitude entrou em contato com a prefeitura municipal, mas até o momento não obtemos retorno.