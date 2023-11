Polícia Civil identifica suspeito de ter furtado escola municipal em Gurupi

da redação

A Polícia Civil, por intermédio da 88° Delegacia de Gurupi, concluiu as investigações de um furto ocorrido no dia 28 de outubro na escola municipal CEMEI Tânia Scotta, situado no setor Nova Fronteira.

Na ocasião, o autor no período noturno invadiu a escola e furtou um compressor de água. Após investigações, a equipe do 88°DP identificou o autor do delito como sendo W.B.S. vulgo “Rodrigo”.

O homem foi ouvido na delegacia e confessou o crime. “As investigações persistirão no intuito de localizar o objeto furtado, que segundo o autor, foi vendido em um bar no setor Malvinas”, informou a polícia.

A delegacia esclarece que adquirir produtos de origem ilícitas configura crime de receptação.