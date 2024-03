Polícia prende segundo suspeito de assassinar engenheiro de Alvorada no Pará

da redação

O segundo suspeito de matar o tocantinense Jorge Augusto Figueiredo Fagundes foi preso nesta quinta-feira (7), pela Polícia Civil do Pará, na cidade de Barcarena. Durante a abordagem, a polícia apreendeu o celular e a camisa que o autor usou no dia do crime. Outro suspeito já havia sido preso no dia 27 de fevereiro deste ano.