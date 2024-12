Praça do Girassóis recebe estrutura natalina e encanta o público palmense com o Natal de Luz

Da redação

O governador Wanderlei Barbosa inaugurou nesta quinta-feira, 12, a iluminação e a decoração do Natal de Luzes 2024, na Praça dos Girassóis, em Palmas. Acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, além de representantes da bancada federal, deputados estaduais e secretários de Estado, o chefe do Executivo liderou o início da solenidade que contou, também, com a chegada do Papai Noel.

O evento marcou o início de uma programação especial de 11 dias promovida pelo Governo do Tocantins, além do Natal Solidário, e teve apresentações culturais da Banda da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), Teatro Nascimento de Cristo, Coral em Libras Inclusão e Sintonia do Colégio Cívico Militar São José Operário e Thiago Mangela.

“Hoje inauguramos a iluminação que marca uma importante celebração para todos nós, o Natal. Sabemos que lugares como esse são esperados por todas as famílias, por isso trouxemos aqui diversos brinquedos e pontos de vendas de alimentos e bebidas, pois acreditamos que tudo isso pode também favorecer o nosso comércio e a economia. Com este espaço desejamos que as famílias tocantinenses, e as que vão visitar, tenham um local de lazer e alegria, neste período que é sempre marcado pela felicidade, união e solidariedade”, destacou o Chefe do Executivo.