Podemos oficializa pré-candidaturas em Palmas e projeta disputa ao Senado com Dimas e Luxemburgo

Prefeito Eduardo Siqueira Campos lidera evento do partido que reúne lideranças de todo o Estado e aposta em nomes para as duas vagas ao Senado Federal

Por Wesley Silas

O Podemos realizou na última semana, em Palmas, a Oficina da Vitória 2026, encontro de dois dias que reuniu pré-candidatos, lideranças partidárias e especialistas em comunicação e estratégia eleitoral. Promovido pela Fundação Podemos, o evento marcou a preparação do partido para as eleições de outubro, com foco na formação de candidaturas para a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Pré-candidatura ao Senado

O presidente estadual da legenda e prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, usou o encontro para reforçar o nome de Ronaldo Dimas como pré-candidato ao Senado. Sem citar pesquisas formais registradas, Eduardo afirmou que levantamentos internos realizados nas cinco maiores cidades do Tocantins colocam Dimas entre os primeiros colocados em intenção de voto, mesmo sem lançamento oficial de campanha.

“O Tocantins precisa da sua experiência no Senado”, declarou Eduardo. “Sem anúncio, ele aparece entre os primeiros colocados nas maiores cidades do Estado.”

Dimas, que já presidiu a Federação das Indústrias do Tocantins (FIETO) e foi secretário de Planejamento Urbano de Palmas na gestão do atual prefeito, tem como principal ativo político a gestão de obras estruturantes em Araguaína. Em resposta ao apoio, declarou que pretende apresentar propostas ao eleitorado e defender uma atuação parlamentar que vá além do envio de recursos aos municípios.

O partido também colocou o nome do técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo como pré-candidato à outra vaga ao Senado. Ambos participaram da programação e dialogaram com lideranças regionais sobre desenvolvimento do Estado.

Evento reuniu lideranças e especialistas

Além de Eduardo Siqueira Campos, participaram da Oficina o deputado federal Tiago Dimas; o ex-governador e pré-candidato a deputado federal Sandoval Cardoso; os vereadores Colemar da Saborelle (Gurupi) e MaryCats da Causa Animal (Palmas); além da presidente nacional do Podemos Mulher, Márcia Pinheiro, que defendeu o aumento da participação feminina nos espaços de poder.

A programação incluiu palestras sobre planejamento estratégico, comunicação política, marketing digital, inteligência artificial aplicada a campanhas e legislação eleitoral, além de atendimentos individualizados aos pré-candidatos.

Tiago Dimas afirmou que “a boa política começa com preparação, conhecimento e disposição para ouvir as pessoas”. Sandoval Cardoso classificou o grupo como “forte” e capaz de propor mudanças no Estado.

Cenário ainda indefinido

A disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Tocantins segue aberta, e o próprio Eduardo Siqueira Campos reconheceu que o cenário eleitoral ainda está em construção. O evento serviu menos como definição de rumos e mais como vitrine da capacidade de articulação e mobilização do partido.