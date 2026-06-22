Governo do Tocantins entrega 10 leitos de UTI em Paraíso do Tocantins nesta quarta-feira

Da Redação O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), entrega nesta quarta-feira, 17, às 17h, 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Estadual Dr. Alfredo Oliveira Barros, em Paraíso do Tocantins.

Ampliação da rede pública

A medida faz parte dos investimentos estaduais para reforçar a estrutura da rede pública de saúde e melhorar os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região. Paraíso do Tocantins é polo na região oeste do estado e atende pacientes de municípios vizinhos, onde a oferta de leitos de alta complexidade é limitada.

Demanda reprimida

A abertura de novos leitos de UTI reduz a necessidade de transferências para hospitais da capital, um gargalo recorrente na saúde pública do estado. A ampliação da capacidade de internação em terapia intensiva, ainda que modesta diante da demanda total, representa um alívio para a regulação de leitos na região.

Avanço pontual em uma unidade hospitalar estratégica