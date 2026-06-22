Governo do TO investe R$ 9,3 milhões na restauração de avenidas em Taquaralto

Obras começaram nesta segunda-feira, 22, com investimento de R$ 9,3 milhões entre o Ginásio Ayrton Senna e o entroncamento da BR-010

Por Wesley Silas

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), deu início na segunda-feira, 22, às obras de restauração das avenidas perimetrais de Taquaralto, na região sul de Palmas. O trecho fica na TO-050, entre o Ginásio Ayrton Senna e o entroncamento da BR-010, principal ligação entre a capital e Porto Nacional.

O investimento é de R$ 9.300.191,81 para aproximadamente 4 km de extensão. A intervenção prevê recuperação estrutural do pavimento e aplicação de nova camada asfáltica. A obra atinge diretamente moradores, comerciantes e condutores que utilizam uma das vias mais movimentadas da região.

Demanda histórica

O presidente da Ageto, Túlio Labre, afirmou que a obra atende a uma demanda antiga da população. “Trata-se de um importante corredor de mobilidade urbana da Capital, que receberá um novo pavimento para garantir mais segurança e melhores condições de trafegabilidade”, disse, ao pedir compreensão durante a execução dos serviços.

O governador Wanderlei Barbosa declarou que a restauração integra investimentos do Estado para a mobilidade urbana. “As perimetrais de Taquaralto são fundamentais para a mobilidade de Palmas e para o desenvolvimento econômico da região sul”, afirmou.

Impacto no comércio e na rotina local

Moradores e comerciantes ouvidos pela reportagem avaliam a obra como necessária. O chapeiro Alexsandro da Silva Santos, que trabalha às margens da rodovia desde 2005, afirmou que a via tem fluxo intenso e que a recuperação era aguardada. Já o comerciante João Machado Santos, há mais de 20 anos na região, disse que clientes evitavam o trecho pelas condições da pista. “Com esse novo asfalto, a realidade vai mudar”, afirmou.

O caminhoneiro Evandro Soares, que percorre o trecho há 18 anos, também acompanha os serviços com expectativa. “Com a pista restaurada, teremos mais segurança e melhores condições para transportar cargas”, disse.

Execução e prazos

Os trabalhos começam no sentido Porto Nacional–Palmas para reduzir impactos no trânsito e no comércio local. Durante a obra, será adotado o sistema Pare e Siga, com rotas alternativas pelas vias paralelas. A Ageto orienta motoristas e pedestres a respeitarem a sinalização temporária. A previsão de conclusão é de 90 dias.

Intervenção concreta em um gargalo viário