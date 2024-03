Prefeita de Miracema migra do MDB para o Republicanos em decisão estratégica

da redação

Em uma reviravolta política na cidade de Miracema, a prefeita Camila Fernandes anunciou sua filiação ao partido Republicano. A decisão foi tomada em uma reunião realizada no início da tarde desta quinta-feira, 21, com a presença do governador Wanderlei Barbosa e do deputado estadual Nilton Franco, ambos membros do Republicanos.

O movimento político surpreendeu, uma vez que Camila Fernandes trocou o MDB pelo Republicanos, alinhando-se assim ao grupo liderado pelo governador Wanderlei Barbosa. Essa mudança de partido é estratégica e pode impactar significativamente o cenário político local, especialmente considerando o contexto das eleições municipais.

A decisão da prefeita Camila Fernandes é vista como uma vitória para o deputado estadual Nilton Franco, que sai vencedor de uma disputa interna com seu colega de Assembleia, Ivory de Lira, líder da oposição em Miracema e membro do PCdoB. O apoio da prefeita fortalece o Republicanos e reconfigura o tabuleiro político da região.