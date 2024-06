Receita Federal apreende cerca de R$ 3 milhões em mercadorias e fecha shopping de importados

Uma das lojas alvo de investigação fica na Avenida Juscelino Kubstchek, principal centro comercial de Palmas, ao lado do prédio da prefeitura. Outro comércio da mesma região também teve produtos apreendidos.

A Operação Spuria, como foi nomeada, é realizada pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A investigação busca desestruturar organizações criminosas que utilizam esse tipo de comércio para a lavagem de dinheiro.