Retrospectiva: “Me considero municipalista na alma, na prática e no trabalho”, senador Eduardo Gomes ao encerrar 2023

Por Redação

O presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, encerra o ano de 2023 colhendo bons frutos de sua atuação parlamentar. Além de ter sido destaque em premiações nacionais, também ficou marcado por sua forte atuação municipalista e em defesa dos interesses do estado.

Como presidente do PL Tocantins, o senador fortaleceu o partido para as eleições municipais do ano que vem. Além disso, tem sido um grande incentivador de segmentos importantes como o PL Mulher Tocantins, o PL Jovem Tocantins e o recém-criado, PL 60+, voltado para desenvolver políticas públicas para o público idoso.

No Senado Federal, atuou em várias comissões, com destaque para a que debate o uso e regulação da Inteligência Artificial (IA) e a que trata da política de Cota de Tela de Cinema no streaming.

“2023 foi um ano de muitas realizações, de muito trabalho e de resultados muito satisfatórios para o nosso mandato. Infelizmente, durante esse percurso, tivemos a perda de pessoas importantes como o nosso querido governador Siqueira Campos, que nos deixou em julho. Um quadro importante do PL Tocantins e um grande amigo. Mas seu legado permanecerá vivo para sempre”, afirmou o senador.

Premiações

Ao menos três grandes premiações de renome nacional destacaram o trabalho do senador Eduardo Gomes no Congresso Nacional no ano de 2023. Em agosto, ele foi eleito um dos 100 parlamentares “Cabeças” do Congresso Nacional, pelo Departamento Intersetorial de Assessoria Parlamentar (Diap). Em setembro, foi premiado com o “Elite Parlamentar”, produzido pela Arko Advice. E, em dezembro, a premiação Excelência Parlamentar 2023 do Ranking dos Políticos também reconheceu o trabalho de Eduardo Gomes.

“Tenho o compromisso de honrar o mandato que os cidadãos tocantinenses me concederam, e minha maneira de retribuir é mostrando serviço, buscando recursos e propondo projetos que ajudem os nossos municípios e o Estado chegarem à ponta, garantindo que esses esforços se traduzam em melhorias significativas na vida do nosso povo”, afirmou o senador.

Municipalismo

No campo municipalista, Eduardo Gomes se uniu a prefeitos para debater a queda do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e defender derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento, que inclui a redução da alíquota patronal recolhida pelas prefeituras ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e representará uma grande economia aos municípios, e articulou no Senado para a criação da Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais, defendido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Entre verbas já liberadas ou empenhadas, Eduardo Gomes conseguiu, durante os seus cinco anos de mandato, o montante de cerca de R$ 2 bilhões aos 139 municípios tocantinenses. A maioria dos recursos foi destinado à área da Saúde, mas também houve importantes repasses para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos e máquinas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e investimentos em Cultura, Turismo, Assistência social e outras áreas pelo Programa Calha Norte do Ministério da Defesa.

Na prática, esses recursos estão sendo investidos em grandes projetos, a exemplo da construção do Parque Júnior Coimbra, maior obra de lazer do Bico do papagaio, que fica em Sitio Novo; do Centro de Cultura e Arte em Taquaruçu e na revitalização do Parque Cesamar, na Capital; na Via da Integração Siqueira Campos, obra que vai interligar as regiões Leste e Oeste em Gurupi; na pavimentação asfáltica de bairros e avenidas de diversos municípios como Miracema e Wanderlândia, da implantação da Usina de Asfalto e do mutirão de cirurgias eletivas que beneficiarão as cidades integrantes do Consórcio de Municípios do Vale do Araguaia, do apoio às feiras agropecuárias, eventos culturais, turísticos e esportivos, entre outras centenas de obras e ações.

Nesta última semana do ano, o senador esteve de plantão no seu Gabinete, em Brasília, recebendo os prefeitos dos municípios tocantinenses para o planejamento da distribuição de recursos.

“Me considero municipalista na alma, na prática e no trabalho. Trabalho com os prefeitos dos 139 municípios independentemente de cor partidária e bandeira política”, garantiu o senador.

Parceria com o Governo do Tocantins

O senador Eduardo Gomes também tem sido um grande apoiador da gestão do governador Wanderlei Barbosa, ajudando o Estado com importante questões em Brasília e destinação de recursos como a entrega que aconteceu neste mês de veículos distribuídos entre 38 municípios tocantinenses, com o intuito de fortalecer a política de segurança alimentar e, ainda, para dar suporte às Centrais de abastecimento da Agricultura Familiar, além do transporte de famílias em vulnerabilidade social, residentes na zona rural, indígena e quilombolas, para acesso aos serviços socioassistenciais.

Ações Sociais

Além do apoio aos municípios e ao Estado, Eduardo Gomes também apoia importantes projetos sociais no Tocantins que fazem a diferença direta na vida das pessoas como a Universidade da Maturidade (UMA), Projeto de Extensão da Universidade Federal do Tocantins (UFT), e o Hospital do Amor, em Palmas. Em ambos, o senador é o político que mais destina recursos.

Além disso, também entregou maquinários e equipamentos como tratores, barcos, motores de popa, motores rabeta, caretas, grades e tanques-rede para associações e indígenas neste mês.