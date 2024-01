Semeg afirma que aulas da rede Municipal de Ensino de Gurupi iniciam dia 22

da redação

Na próxima segunda-feira, 22, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, dará início às atividades escolares do ano letivo de 2024 para cerca de 8.500 estudantes, abrangendo desde a educação infantil até a Educação de Jovens e Adultos. 750 profissionais da educação já estão prontos para recepcionar os alunos nas 27 escolas municipais, sendo 22 na Zona Urbana e 1 na Zona Rural, 1 no setor Industrial e 4 conveniadas.

Para garantir um retorno seguro e eficiente, o Sistema Municipal de Ensino passou por diversas ações preparatórias, incluindo: higienização das escolas, manutenção e troca dos ares-condicionados, aquisição e entrega de materiais pedagógicos, paradidáticos, esportivos e alimentação escolar.

Além disso, os profissionais da educação participaram da Formação Continuada com foco no desenvolvimento de competências socioemocionais, alfabetização/letramento, gestão escolar e pedagógica e as merendeiras receberam capacitação sobre manipulação dos alimentos.

A secretária de Educação Cristina Donato Leandro explicou que toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação estará acompanhando o retorno às aulas. “ Tudo foi planejado com muito carinho para que os alunos se sintam acolhidos e seguros neste novo ano letivo. A gestão tem esse zelo com a comunidade educacional, com os nossos alunos e tem essa preocupação de proporcionar um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento”, enfatizou.