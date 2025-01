Servidor público morre morre afogado no lago de Palmas

da redação

Um homem de 30 anos morreu afogado nesta sexta-feira (10) na praia do Prata, em Palmas. O acidente aconteceu pela manhã, enquanto a vítima nadava com amigos, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

O jovem foi identificado como Hiago Filipe Nascimento Cruz. Ele era servidor público do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e trabalhava na área de atendimento ao público na parte de protocolo.

Segundo os Bombeiros, pessoas que estavam no local informaram que a vítima havia ingerido bebida alcoólica, entrado na água e afundado. Testemunhas ainda disseram à equipe que elas entraram na água para socorrer o jovem e após alguns mergulhos conseguiram retirá-lo da água. Ele foi encontrado fora da área delimitada para banhos, às margens do lago, sem pulso.

A equipe dos Bombeiros fez os trabalhos de reanimação com uso de oxigênio suplementar, mas sem resultado. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e constatou a morte da vítima.

A Polícia Militar colheu depoimentos de dois amigos que acompanhavam o servidor. Os militares também orientaram a mãe da vitima, que foi ao local após o afogamento, para realizar os procedimentos legais para a liberação do corpo junto ao IML.

O corpo de Hiago foi recolhido e levado para o IML de Palmas, onde deve passar por exame de necropsia e depois ser liberado para os familiares.