Sindicato Rural de Gurupi estabelece recomendações para tradicional Cavalgada

da redação

O Sindicato Rural de Gurupi anunciou hoje uma série de recomendações para a realização da tradicional cavalgada que ocorrerá no dia 28 de abril, com concentração na Chácara Linolândia a partir das 10h da manhã. As medidas visam assegurar um evento tranquilo e seguro para todos os participantes e envolveram discussões prévias com membros do Ministério Público e da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec).

O presidente do Sindicato, João Victor Stival, liderou as negociações e destacou a importância do diálogo com as autoridades para estabelecer as diretrizes necessárias. “É fundamental garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos nesse evento tão esperado em nossa região. Por isso, buscamos o apoio e a colaboração de diversas instituições para que a cavalgada transcorra de forma tranquila e sem incidentes”, afirmou Stival.

Dentre as recomendações estabelecidas, destacam-se medidas para garantir a ordem pública e a segurança dos animais (como a não utilização de esporas, chicotes objetos pontiagudos dentre outros) e participantes. Além disso, o presidente do Sindicato requisitou a presença de um amplo contingente policial e de apoio para o evento. Estarão presentes na cavalgada a Polícia Militar, a Cavalaria da PMTO, a Patrulha Rural, a Força Tática, a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT).

“A presença dessas instituições é crucial para garantir a segurança e o sucesso do evento. Com o apoio de todas essas forças, estamos confiantes de que a cavalgada ocorrerá de forma organizada e tranquila, proporcionando momentos de lazer e confraternização para todos os participantes”, ressaltou Stival.

A cavalgada é um dos eventos mais aguardados do calendário da cidade de Gurupi e da 49º Exposição Agropecuária e atrai centenas de participantes de toda a região. Além de promover a tradição cultural do campo, o evento também contribui para o fortalecimento da economia local, movimentando o comércio e o turismo na região.