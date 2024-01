Sul do Estado: Ageto informa que trânsito está interditado em trecho da TO-491 após queda de cabeceira de ponte

da redação

Uma parte da rodovia estadual TO-491, entre os municípios de São Salvador e Peixe, no sul do estado, foi totalmente interditado. Conforme a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), o trânsito está totalmente impedido e nenhum tipo de veículo consegue passar nesse local. Formou-se uma abertura de quase dois metros que separa ponte das estradas. Com esta, já são duas pontes danificadas e intransitáveis nessa mesma região. Entre os municípios citados, há ainda dois bueiros estourados, todos em rodovias estaduais.

Nota Ageto

O Governo do Estado do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), informa que fortes chuvas e grandes volume de água, na região sul, por volta das 17h30 desta segunda-feira, 29, danificaram duas pontes e dois bueiros em rodovias estaduais. Informa ainda que o caso mais grave é o da TO- 491, entre Peixe e São Salvador onde a água carregou a cabeceira inteira da ponte.