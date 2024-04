Suspeitos de promover rinha de galos são presos e multados após ação da PM

da redação

A Polícia Militar desestruturou uma organização que praticava Rinha de Galos, em uma chácara no município de Porto Nacional. O flagrante foi realizado na manhã deste domingo, 21, seis pessoas foram presas e 33 galos apreendidos.

Após denúncia anônima, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental- BPMA, deslocou ao município de Porto Nacional, e com apoio de três equipes do serviço ordinário do 5° BPM, realizaram o flagrante em um evento de Rinha de Galos, em uma chácara, na zona rural da cidade.

Os 33 galos apreendidos estavam com sinais de maus-tratos, em virtude dos combates a que são submetidos. A perícia foi acionada e os responsáveis foram multados em R$99.000,00, por infração ambiental. Seis indivíduos foram conduzidos à delegacia de polícia civil, para os procedimentos cabíveis ao caso.