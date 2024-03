Talismã recebe Caravana do União Brasil e evento é marcado por filiação de diversos líderes políticos do sul do Tocantins

da redação

A cidade de Talismã foi o centro das atenções políticas no sul do Tocantins durante a realização da Caravana do União Brasil, evento que contou com a participação de lideranças políticas e comunitárias da região. O destaque do evento foi a filiação de vários líderes políticos ao partido, consolidando o fortalecimento da legenda na área.

A presença da senadora Professora Dorinha, presidente do União Brasil no Tocantins, e do Deputado Federal Gaguim, demonstrou o apoio e a relevância do partido no cenário político do estado. Ambos os representantes da legenda enfatizaram a importância da união e do trabalho em conjunto para o desenvolvimento da região e para a promoção de políticas que atendam às demandas da população local.

Além disso, o evento contou com a presença de prefeitos e vereadores da região, que demonstraram seu compromisso com o projeto político do União Brasil e reafirmaram seu apoio às lideranças presentes.

“O evento foi uma demonstração da força e da representatividade do União Brasil na região, consolidando sua posição como uma alternativa política sólida e comprometida com o desenvolvimento do sul do Tocantins”, destacou o deputado Gaguim.