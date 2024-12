Tragédia na ponte: IML realiza força-tarefa para identificação e liberação dos corpos; 11 seguem desaparecidos

da redação

Uma força-tarefa foi criada para agilizar a identificação e liberação dos corpos das vítimas do desabamento parcial da ponte Juscelino Kubitschek, que liga os estados do Tocantins e do Maranhão. A parceria entre a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, por meio da Polícia Civil, com a Prefeitura de Aguiarnópolis, viabilizou a montagem de um Núcleo de Medicina Legal avançado, no aeroporto da cidade.

No local, os trabalhos são realizados por um perito oficial médico, peritos criminais, agentes de necrotomia e papiloscopista. “São duas tendas, uma para os familiares, e outra para as equipes onde faremos o trabalho de identificação e liberação dos corpos. É o mínimo que poderíamos fazer para aliviar a angústia dessas pessoas e possibilitar que elas possam em breve, velar e sepultar seus entes queridos”, informou o chefe do Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis e responsável pelos trabalhos, Hydelgardo Henrique Martins Costa.

A equipe de mergulho composta por bombeiros militares do Tocantins e do Maranhão e liderada pela Marinha do Brasil, iniciou o mergulho no Rio Tocantins, por volta das 13h. A primeira vítima foi encontrada por volta das 16h30 e os trabalhos peritos do Tocantins estão sendo realizados na margem do rio, para posterior transferência ao IML.

O secretário da Segurança Pública, Wlademir Mota Oliveira, destaca que a união de forças neste momento é fundamental para que as famílias possam dar uma despedida digna aos seus entes. “Estamos em uma data festiva em que muitas dessas pessoas tinham planos de passar o Natal com seus familiares, mas infelizmente foram vítimas desse desabamento. Neste momento de dor é fundamental que haja celeridade nos trabalhos de identificação para que os corpos sejam liberados e as famílias e os amigos possam se despedir”, destacou.

Vítimas

Resgatado com Vida

Jairo Silva Rodrigues, 36 anos

Óbitos confirmados

Lorena Rodrigues Ribeiro, 25 anos – corpo resgatado no domingo, 22, encaminhado para Núcleo de Medicina Legal de Araguatins e liberado no mesmo dia

Lorrane Cidronio de Jesus, 11 anos – corpo resgatado na terça-feira, 24, e encaminhado para o IML do Maranhão

Kecio Francisco Santos Lopes, 42 anos – resgatado na terça-feira, 24, encaminhado para Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis e já liberado aos familiares

Andreia Maria de Sousa, 45 anos – corpo resgatado na terça-feira, 24, encaminhado para Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis e já liberado aos familiares

Anísio Padilha Soares, 43 anos – corpo resgatado nesta quarta-feira, 25, encaminhado para a estrutura do Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis, montada em Aguiarnópolis, onde passa por exames de necropsia

Silvana dos Santos Rocha Soares, 53 anos – corpo resgatado nesta quarta-feira, 25, encaminhado para a estrutura do Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis, montada em Aguiarnópolis, onde passa por exames de necropsia

Desaparecidos

1 – Beroaldo dos Santos, 51 anos

2 – Alessandra do Socorro Ribeiro, 50 anos

3 – Salmon Alves Santos, 65 anos

4 – Felipe Giuvannucci Ribeiro, 10 anos

5 – Cássia de Sousa Tavares, 34 anos

6 – Cecília Tavares Rodrigues, 3 anos

7 – Marçon Gley Ferreira

8 – Osmarina da Silva Carvalho, 48 anos

9 – Gessimar Ferreira, 38 anos

10 – Ailson Gomes Carneiro, 57 anos

11 – Elisangela Santos das Chagas, 50 anos