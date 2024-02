Três suspeitos de assassinarem mulher a pedradas em Formoso do Araguaia são presos

da redação

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de Gidelvania Soares Pacheco, 35 anos. Ela foi encontrada morta em uma rua do setor Aliança em Formoso do Araguaia, na manhã desta segunda-feira (19), com vários ferimentos nas costas e na cabeça.

Os suspeitos são dois homens e uma mulher, que foram presos por equipes da Polícia Civil e Militar, em uma ação conjunta.

A partir das informações levantadas no local a Polícia Civil, junto com a equipe da PM, conseguiu encontrar os três suspeitos. Eles foram levados para a Delegacia de Formoso do Araguaia. A motivação do crime não foi informada.