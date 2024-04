“Vamos recebê-los com uma grande festa” afirma Gomes sobre vinda de Bolsonaro e Michelle ao Tocantins

da redação

O presidente do Partido Liberal no Tocantins, senador Eduardo Gomes, confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estarão em Palmas nos dias 17 e 19 de maio para dois eventos. A sigla pretende realizar uma agenda oficial com apoiadores, pré-candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e a vereadores, além dos deputados estaduais e federais do partido.

Eduardo Gomes falou sobre a agenda. “A vinda será muito importante nesse momento para o nosso Tocantins. Além do fortalecimento do nosso partido, teremos a oportunidade de debater temas que vem ao encontro dos anseios da nossa gente, como a livre iniciativa, a abertura econômica, a valorização do agronegócio e a importância da mulher na política nas instâncias de poder. Vamos recebê-los com uma grande festa onde todos terão a oportunidade de expressar a admiração e o carinho por esse casal querido em todo o Brasil e, em especial, no nosso Estado”, afirmou.

A programação iniciará no dia 17 de maio, com a realização de uma reunião que contará com a presença de lideranças femininas da sigla, incluindo a deputada estadual e pré-candidata a prefeita de Palmas, Janad Valcari (PL), no Hotel Pousada Girassóis. Já no dia 18, a partir das 8 horas, será realizado um encontro na Arena Bacuri, com previsão de receber mais de 3 mil pessoas. As inscrições estarão abertas em breve pelo site Sympla.