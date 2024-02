Vice-Governador Laurez Moreira prestigia o carnaval de Gurupi

da redação

Neste último sábado (11) o vice-governador do estado, Laurez Moreira, marcou presença no Carnaval de Gurupi e ao lado da prefeita Josi Nunes aproveitaram a festividade e também interação com os participantes.

Moreira destacou a importância cultural e turística do Carnaval de Gurupi para o estado, ressaltando seu papel na promoção da cultura local e no fortalecimento da economia da região. “O evento demonstra o apoio do governo estadual às manifestações culturais e ao turismo, contribuindo para o desenvolvimento e o crescimento do Tocantins”, disse.