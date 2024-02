Vice-presidente Geraldo Alckmin afirma apoio para desenvolvimento no mercado de mineração no Tocantins

da redação

Nesta quarta-feira, 21, o vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, recebeu secretários de estado do Governo do Tocantins, acompanhados pela senadora Professora Dorinha, para estabelecer parceria no desenvolvimento do mercado de mineração do Tocantins, especialmente nas áreas voltadas para a produção de fertilizantes.

Participaram da reunião os secretários da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, da Agricultura e Pecuária (Seagro), Jaime Café, da Secretaria Extraordinária de Representação em Brasília (Serb), Carlos Manzini Júnior, o presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), General Marco Antônio Martin, e a presidente da Companhia de Mineração do Tocantins (Mineratins), Lina Ester Barbosa.

Os gestores do estado solicitaram ao vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, a disponibilização de recursos destinados à realização do Projeto de Levantamento Aeromagnético, que permitirá um mapeamento geológico do solo do Tocantins, identificando depósitos de minerais. Ao obter dados mais detalhados, o Governo do Tocantins estará melhor posicionado para atrair novos investidores.

O potencial para o setor de mineração no Tocantins está presente em todas as regiões dos estados, principalmente, em áreas com depósito de calcário, fosfato e remineralizadores de solo, elementos essenciais na produção de fertilizantes. A presidente da Mineratins, Lina Ester Barbosa, destacou que a gestão do governador Wanderlei Barbosa está resgatando esse grande potencial do estado nessa área.

“A Mineratins se destaca por sua abordagem focada na responsabilidade social e ambiental, juntamente com o planejamento pós-mineração, visando proporcionar alternativas sustentáveis. A elaboração de estudos robustos, como o mapa geológico, é vista como essencial para atrair investidores e garantir a segurança e confiança necessárias para a transformação da indústria minerária no Tocantins ”, ressalta a presidente.

Mercado de Fertilizantes

De acordo com o secretário de Sics, Carlos Humberto Lima, o estudo permite a exploração de forma assertiva, elevando o potencial produtivo. “O estudo é fundamental para identificar novos depósitos minerais e atrair investimentos de empresas envolvidas na extração de minerais metálicos e não metálicos. Com informações mais precisas sobre o subsolo, será possível impulsionar a exploração responsável desses recursos, promovendo um desenvolvimento socioeconômico sustentável do estado”, afirmou.

Os projetos do Governo do Tocantins empenhado em se tornar um polo de produção de fertilizantes no país, ganharam impulso em junho de 2023 com a inauguração do novo corredor de importação de fertilizantes do Arco Norte no Porto do Itaqui, em São Luís (MA). Por meio de um investimento privado de R$ 400 milhões, essa nova infraestrutura logística se conecta, por meio da Ferrovia Norte-Sul, com o Terminal Integrador de Palmeirante (Tipa), no Tocantins. Neste local, foi erguida uma estrutura especialmente destinada à recepção, armazenagem e expedição de fertilizantes, que já conta com acordos de investimento privado no valor de cerca de R$ 550 milhões.

Integração Governo do Tocantins e Governo Federal

O secretário da Serb, Carlos Manzini Júnior, ressaltou que o Governo do Tocantins, avança cada vez mais para ocupar um espaço estratégico na atividade econômica do país. “A colaboração e o apoio do MDIC são essenciais para o sucesso desses esforços. Com a apresentação realizada hoje por esse grupo gestor, manifestando a seriedade de toda a capacidade de gestão do governador Wanderlei Barbosa, para incluir o Tocantins em estratégias de desenvolvimento econômico importantes para o Governo Federal”, afirmou.

A senadora Professora Dorinha avalia que a proposta foi muito bem recebida pelo vice-presidente. “Recebemos o compromisso do vice-presidente em viabilizar os recursos para a pesquisa que terá um impacto significativo no desenvolvimento econômico do estado. Essa colaboração e apoio são fundamentais para impulsionar iniciativas que tragam benefícios concretos para a região”, finalizou.