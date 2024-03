Wanderlei Barbosa assina termo que federaliza a TO-020

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assinou nesta segunda-feira, 4, o termo de transferência da via estadual TO-020, que liga Palmas a Aparecida do Rio Negro. Ao todo, são 65,9 km que passam a ser de responsabilidade do Governo Federal, sob a gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit).

Essa transição significa que Palmas, a capital do Tocantins, passa a contar com vias federais conectando-a aos demais municípios, representando não apenas um marco na história da região, mas também a realização de uma demanda antiga da comunidade.

O governador Wanderlei Barbosa expressou sua gratidão a todos os envolvidos nesse processo e enfatizou os benefícios que a federalização trará para o estado, incluindo a realização de obras de grande porte. “Agradeço a todos que estiveram conosco nessa luta. Estaremos no mesmo ritmo, ajudando e contribuindo para melhorar as vias do nosso estado, sabendo que a federalização irá possibilitar obras grandiosas. Estamos muito satisfeitos com esse marco no Tocantins”, comemorou o chefe do Executivo estadual.

Reformas

Com a federalização, o recurso da União passa a ser investido nesse trecho da rodovia, permitindo reformas mais complexas, como duplicação e melhorias, que vão permitir mais segurança para os usuários.

O superintendente do Dnit no Tocantins, Renan de Melo, destacou que os próximos passos são dar andamento aos planos de ação. “O Dnit está recebendo a TO-020, que passa ser a BR-010. A partir de amanhã, estaremos dando a Ordem de Serviço a um plano de ação de trabalho orçamentário, permitindo a manutenção preventiva e corretiva desse trecho”, afirmou o superintendente.

Em dezembro de 2022, representantes do Ministério da Infraestrutura estiveram em Porto Nacional, onde assinaram o termo de intenção de federalização das vias TO-020 e da TO-050, entre Silvanópolis e Palmas. Com o termo de intenção assinado, as vias passarão a fazer parte da Rodovia Belém-Brasília, segmentos que serão integrados a uma rota fundamental para o escoamento de grãos produzidos no Tocantins.

O presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Márcio Pinheiro, celebrou a federalização, ressaltando que o Estado segue contribuindo para que os trechos passem a compor o conjunto de rodovias da União, com qualidade e bom acabamento. “Estamos fazendo um trabalho intenso em diversas vias estaduais e muitas delas próximas aqui da Capital, o que nos coloca como parceiros do Governo Federal para garantir qualidade nas vias que cortam o estado do Tocantins”, pontuou o presidente da Ageto.

Ainda conforme a Ageto, o Governo do Tocantins está realizando obras de melhorias e adaptações na malha asfáltica do trecho entre Silvanópolis e Palmas, na TO-050, e assim que estiverem totalmente concluídas, o trecho será transferido para o Dnit, compondo a via federal, tornando Palmas uma capital cortada por vias federais.