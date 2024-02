Detento do presídio de Cariri surpreende e conquista 1º lugar em Engenharia Florestal da UFT

Por Wesley Silas

O detento M.P.M da Unidade de Tratamento Penal de Cariri, em Cariri, foi condenado por tráfico de drogas. No entanto, sua história tomou um rumo inesperado. Ele se inscreveu no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e obteve uma pontuação impressionante de 880 na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o que o classificou em primeiro lugar para o curso de Engenharia Florestal na Universidade Federal do Tocantins em Gurupi. “Ele demonstra que o crime não é mais interessante para ele”, afirmou uma servidora da Defensoria Pública de Gurupi ao Portal AtitudeTO.

De acordo com a servidora da Defensoria Pública de Gurupi que atua na área de execuções penais, o detento está cumprindo pena por tráfico de drogas e desde que entrou no cárcere, dedicou-se aos estudos. “Ele aproveitou todas as oportunidades de aprendizado, passou a trabalhar na área externa da unidade em atividades de manutenção. No Enem, obteve uma boa nota na penúltima edição e, nesta última, alcançou uma excelente pontuação de 880 na redação, garantindo sua vaga no curso de Engenharia Florestal por meio do Sisu”, relatou

Após a matrícula, a Defensoria Pública solicitará ao Poder Judiciário a autorização para que o detento possa frequentar o curso de engenharia fora da unidade, com escolta, e retornar para pernoitar no cárcere. “Ele demonstra capacidade de ressocialização, que decorre não apenas das oportunidades oferecidas pelas unidades prisionais, mas também de seu próprio interesse. Mostra que o crime não o atrai mais, pois vislumbra a possibilidade de estudar, ter uma vida digna após sair do cárcere e prover seu próprio sustento por meio do trabalho, revelando o poder de ressocialização que a pena pode ter”, concluiu a servidora.