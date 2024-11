Detran/TO alerta condutores tocantinenses sobre novo golpe envolvendo a CNH

Golpistas enviam mensagens aos usuários no intuito de extorquir dinheiro dos cidadãos

Por Redação

O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) orienta que os condutores tocantinenses estejam em alerta a golpes envolvendo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O mais recente golpe trata de uma mensagem enviada aos condutores a qual diz que a habilitação do cidadão está em processo de suspensão da CNH em andamento.

No Tocantins, alguns cidadãos já relatam terem recebido a mensagem com frequência, como é o caso da cerimonialista, Aldenora Costa Lang. “Durante a semana, recebi algumas mensagens no celular, que diziam que era uma notificação extrajudicial e que minha CNH estava sendo bloqueada. Pediram que acessasse um link que eles mesmo disponibilizaram para evitar o bloqueio da minha CNH. Achei muito estranho, haja vista, que hoje em dia vem golpe de todos os lados. Procurei o Detran/TO para averiguar a situação e então me confirmaram que realmente era golpe”, relata Aldenora.

Dinâmica do Golpe

Golpistas enviam aos condutores uma mensagem que vêm com alguns avisos em caixa alta com os dizeres “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIFICAL”, “ATENÇÃO, SUSPENSÃO DE CNH” ou “DETRAN: CNH” acompanhado de informações que afirmam que a habilitação do usuário está com processo de suspensão em andamento e assim disponibiliza um link, orientando que os usuários acessem para resolver a situação.

Contudo, ao acessar o link em que o usuário resolverá a suposta suspensão da CNH, o cidadão é, na verdade, direcionado a uma página que simula o GOV.BR, site do Governo Federal. Na página, os golpistas solicitam o preenchimento de alguns dados por parte dos usuários para consultar a situação. Nesta consulta, o site mostra os dados pessoais do condutor e também supostas informações de multas cometidas pelo usuário com os valores, além de um campo com a opção regularizar. Ao regularizar, o usuário acaba por transferir as quantias referente às multas para conta de golpistas.

Aviso do Detran

O Detran/TO reforça que nenhum órgão do Governo envia mensagens por SMS ou aplicativos como WhatsApp aos cidadãos solicitando pagamentos ou dados pessoais. O órgão também não realiza ligações ou encaminha e-mails para pagamento de dívidas. O contato entre o Governo do Tocantins e a população ocorre sempre por canais oficiais, como o do Detran (https://www.to.gov.br/detran) e do próprio Governo (https://www.to.gov.br/). Outros estados brasileiros já registraram a ocorrência do mesmo golpe, a exemplo de Espírito Santo (ES), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), São Paulo (SP) e Paraíba (PB).

Foto: Ascom Detran