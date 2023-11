Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue é celebrado no sábado dia 25

Por Redação

No Brasil, comemora-se no dia 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma homenagem a tantas pessoas praticamente anônimas, que salvam vidas diariamente, pelo importante ato de solidariedade de doar sangue.

No Tocantins até a primeira quinzena de novembro de 2023, compareceram à Hemorrede do Tocantins, 29.815 candidatos à doação de sangue, pessoas que dedicaram um tempo para ajudar a salvar vidas. “Esta é uma data muito importante para nós servidores da Hemorrede e governo do Estado, pois milhares de tocantinenses estiveram conosco nessa jornada de salvar vidas, não poderíamos deixar de agradecer e homenagear esses heróis e heroínas que fazem a diferença na saúde da nossa população”, ressaltou a superintendente da Hemorrede do Tocantins, Pollyana Gomes.

Entre as milhares de histórias, existe a da Louri Kopke, 68 anos, moradora de Paraíso do Tocantins, que iniciou sua jornada como doadora em 2006, quando uma amiga precisou fazer uma cirurgia . “Lembro que a minha primeira motivação foi ajudar uma amiga e confesso que estava com medo, mas quando doei vi que era muito simples e aquilo me trouxe uma sensação inexplicável e nunca mais deixei de doar”, falou a doadora emocionada.

A doadora relata que no dia 25, fará a sua última doação de sangue, já que a legislação só permite pessoas com idade de até 68 anos e 11 meses.

“Amanhã fui convidada pelo hemocentro para uma homenagem e lá farei a minha última doação, é um misto de sentimentos, confesso que gostaria de poder continuar doando, mas sei que posso continuar ajudando incentivando pessoas a doarem”, ressaltou Louri Kopke.

Comemoração

No dia 25 de novembro as unidades do Hemocentro em Palmas (unidade coordenadora), Araguaína e Augustinópolis irão realizar coletas programadas com café da manhã, entrega de lembrancinhas e homenagens aos doadores de sangue. Em Gurupi os doadores participarão de um almoço especial, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Gurupi.