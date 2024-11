Dianópolis recebe curso de qualificação de condutor de pesca esportiva

Curso possui carga horária de 40h e terá a participação de 28 inscritos

Com objetivo promover a melhoria na qualidade dos serviços prestados para prática de pesca esportiva no Estado, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), realiza nesta sexta-feira, 08, a partir das 18h30, no auditório do Sebrae, em Dianópolis, a 338 km de Palmas, na região sudeste, a cerimônia de abertura do curso de qualificação de condutor de pesca esportiva.

O evento reunirá representantes municipais, comerciantes, cursistas e contará com a presença do secretário da Setur, Hercy Filho. O curso possui carga horária de 40h e terá a participação de 28 inscritos. Esta é a segunda etapa do curso de qualificação de condutor de pesca esportiva, que teve início no mês de outubro, qualificando pessoas ligadas ao setor de pesca de Formoso do Araguaia e Porto Nacional. A ação se estende até 21 de novembro, em mais quatro municípios a exemplo de Lagoa da Confusão, Lajeado, Peixe e São Salvador do Tocantins.

De acordo com a Setur, a meta é qualificar 260 pessoas das cidades com potencial para atividade de pesca esportiva. O curso faz parte do projeto Tocantins Recebe Bem, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (CDE/Sics).

Curso

Durante o curso, os participantes receberão informações sobre: Pesca esportiva de áreas naturais protegidas; Turismo de Pesca esportiva no Brasil; Introdução ao turismo; Equipamento de pesca; Condutor de turismo de pesca; Relacionamento humano; Biologia; Ecologia; Ordenamento pesqueiro; Geografia; Pesca e solte; primeiros socorros; marinharia básica; Roteirização, dentre outros.