Do Sonho à Realidade: A Transformação do Tocantins

Por Giovanni Salera

O que antes era conhecido como “Norte Goiano” e era sinônimo de pobreza e abandono, hoje se revela como um estado em constante transformação e desenvolvimento.

A criação do Tocantins aconteceu sob a liderança do deputado federal José Wilson Siqueira Campos, que encampou uma luta centenária e aproveitou o processo da Assembleia Nacional Constituinte para concretizar esse antigo sonho, carregado de fé e esperança.

Assim, a promulgação da nova Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, representou um marco histórico na busca por uma nova realidade para essa região.

Os números falam por si só. Em 1991, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do recém-criado Tocantins era um dos mais baixos do país, ocupando a 25ª posição (0,369), à frente apenas do Maranhão e do Piauí.

Trinta anos depois, em 2021, o estado deu um salto significativo, subindo 12 posições e alcançando o 13º lugar no ranking nacional, com um IDH que dobrou (0,731).

Esse crescimento extraordinário coloca o Tocantins como o estado que mais avançou nesse indicador no período, deixando para trás o estigma de miséria e desesperança do “Norte Goiano”.

A comparação com Goiás, de onde o Tocantins se emancipou, é ainda mais reveladora. Enquanto Goiás permaneceu praticamente estagnado, com uma pequena queda no ranking (da 9ª para a 10ª posição), o Tocantins conseguiu reduzir significativamente a distância em relação ao seu antigo estado.

Em 2021, os IDHs de Goiás (0,736) e Tocantins (0,731) estavam praticamente empatados, com uma diferença de apenas 0,006 pontos.

É importante destacar que, apesar desse empate técnico, os dois estados apresentam particularidades. Enquanto Goiás se destaca em termos de renda, o Tocantins se sobressai em longevidade. Essa diversidade demonstra que o desenvolvimento não é um processo linear e que cada estado tem suas próprias dinâmicas e desafios.

Os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (http://www.atlasbrasil.org.br/ranking) confirmam essa grandiosa transformação e mostram que o Tocantins está no caminho certo. Com as mudanças recentes e o ritmo de crescimento acelerado, é apenas uma questão de tempo para que o estado alcance e ultrapasse o IDH de Goiás.

O IDH é uma ótima referência para o avanço e as melhorias, mas existem muitos outros indicadores oficiais que mostram o quanto o Tocantins prosperou nesses 36 anos de emancipação, como PIB, renda per capita, educação, saúde, segurança, geração de renda e emprego, regularização fundiária, saneamento, entre outros.

A história do Tocantins é um exemplo inspirador de superação e desenvolvimento. O que era um sonho há algumas décadas, hoje se tornou uma bela realidade.

A transformação do “Norte Goiano” em um estado próspero e dinâmico é um exemplo para o Brasil e demonstra que, com determinação, ousadia, fé e muito trabalho, é possível superar desafios e construir um futuro melhor para todos!

O Brasil teve sete constituições federais (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988). O único estado criado pelo processo de uma constituinte foi o Tocantins. Ele nasceu de maneira singular, pela união de seus líderes e do povo, carregado de simbolismo e esperança.

O nosso amado Tocantins nasceu predestinado para brilhar!!!